Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 мая.

АСТАНА

В 11:00 состоятся публичные слушания маслихата города Астаны на тему: «Развитие детских лагерей и детского отдыха в городе Астане».

В 13:45 состоится официальный визит заместителя председателя Кабинета министров – министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова в Казахстан.

В 15:00 в Национальном архиве Республики Казахстан состоится открытие документальной выставки «Мир Алькея Маргулана», посвященной 120-летию со дня рождения заслуженного деятеля Казахстана, археолога, историка, этнографа, востоковеда, искусствоведа, культуролога, шокановеда, эпостанциониста Алькея Маргулана.

АЛМАТЫ

В 09:00 региональная Центрально-Азиатская Конференция по вопросам изменения климата. Место проведения: ул. Оспанова 401.