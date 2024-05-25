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    22:00, 24 Май 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 мая

    анонс
    Фото: pixabay.com

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 мая.

    АСТАНА

    В 11:00 состоятся публичные слушания маслихата города Астаны на тему: «Развитие детских лагерей и детского отдыха в городе Астане».

    В 13:45 состоится официальный визит заместителя председателя Кабинета министров – министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова в Казахстан.

    В 15:00 в Национальном архиве Республики Казахстан состоится открытие документальной выставки «Мир Алькея Маргулана», посвященной 120-летию со дня рождения заслуженного деятеля Казахстана, археолога, историка, этнографа, востоковеда, искусствоведа, культуролога, шокановеда, эпостанциониста Алькея Маргулана.

    АЛМАТЫ

    В 09:00 региональная Центрально-Азиатская Конференция по вопросам изменения климата. Место проведения: ул. Оспанова 401.

    Теги:
    События Анонс Казинформа Общество Дата
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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