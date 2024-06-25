20:30, 24 Июнь 2024 | GMT +6
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 июня
Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 июня.
АСТАНА
в 09.00 состоится пресс-тур по индустриальной зоне Астаны. Место проведения: ул. Мамбетова, 24.
в 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.
в 11.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Неделя репродуктивного здоровья».
в 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Таможенное администрирование».
в 17.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Об обеспечении водой регионы страны».
АЛМАТЫ
в 12.00 состоится пресс-конференция рабочей группы по петиции «Вернуть время назад!». Место проведения: мкр.Самал-2, 58.