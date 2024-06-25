РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:30, 24 Июнь 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 июня

    анонс
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 июня.

    АСТАНА

    в 09.00 состоится пресс-тур по индустриальной зоне Астаны. Место проведения: ул. Мамбетова, 24.

    в 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

    в 11.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Неделя репродуктивного здоровья».

    в 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Таможенное администрирование».

    в 17.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Об обеспечении водой регионы страны».

    АЛМАТЫ

    в 12.00 состоится пресс-конференция рабочей группы по петиции «Вернуть время назад!». Место проведения: мкр.Самал-2, 58.

    Теги:
    Астана СМИ Анонс Казинформа Алматы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!