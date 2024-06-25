Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 июня.

АСТАНА

в 09.00 состоится пресс-тур по индустриальной зоне Астаны. Место проведения: ул. Мамбетова, 24.

в 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

в 11.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Неделя репродуктивного здоровья».

в 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Таможенное администрирование».

в 17.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Об обеспечении водой регионы страны».

АЛМАТЫ

в 12.00 состоится пресс-конференция рабочей группы по петиции «Вернуть время назад!». Место проведения: мкр.Самал-2, 58.