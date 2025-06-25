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    20:47, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 июня

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 июня.

    анонс
    Фото: Kazinform

    АСТАНА

    в 08.30 ХIІ Казахстанский международный форум птицеводов, и VІ форум Ассоциации птицеводов стран ЕАЭС. Место проведения: гостиничный комплекс «Думан».

    в 09.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

    в 09.30 состоится закрытый мастер-класс «Как за счет брендинга масштабировать бизнес?» от одного из ведущих экспертов в области бренд-стратегии — основателя и CEO Appazov Branding Agency и Appazov Branding Academy, Станислава Аппазова. Место проведения: отель Wyndham Garden Astana, ул. Хусейн бен Талал, 25.

    в 10.00 состоится пленарное заседание Мажилиса.

    в 10.00 в Международном выставочном центре EXPO состоится Komtrans+BUSexpo Astana 2025 – ведущая международная выставка коммерческого транспорта, автобусов и логистических решений в Казахстане и Центральной Азии.

    в 11.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Об обеспечении продовольственной безопасности».

    в 14.20 Казахстанско-китайская торгово-экономическая встреча. Место проведения: отель Sheraton.

    в 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Роль студенческих омбудсменов в обеспечении прав и интересов студентов».

    в 17.00 пресс-конференция «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Развитие возобновляемых источников энергии в Казахстане».

    в 17.00 премьера оперы "Капулетти - Монтекки". Место проведения: Кунаева 1.

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    СМИ Анонс Казинформа
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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