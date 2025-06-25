Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 июня

АСТАНА

в 08.30 ХIІ Казахстанский международный форум птицеводов, и VІ форум Ассоциации птицеводов стран ЕАЭС. Место проведения: гостиничный комплекс «Думан».

в 09.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

в 09.30 состоится закрытый мастер-класс «Как за счет брендинга масштабировать бизнес?» от одного из ведущих экспертов в области бренд-стратегии — основателя и CEO Appazov Branding Agency и Appazov Branding Academy, Станислава Аппазова. Место проведения: отель Wyndham Garden Astana, ул. Хусейн бен Талал, 25.

в 10.00 состоится пленарное заседание Мажилиса.

в 10.00 в Международном выставочном центре EXPO состоится Komtrans+BUSexpo Astana 2025 – ведущая международная выставка коммерческого транспорта, автобусов и логистических решений в Казахстане и Центральной Азии.

в 11.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Об обеспечении продовольственной безопасности».

в 14.20 Казахстанско-китайская торгово-экономическая встреча. Место проведения: отель Sheraton.

в 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Роль студенческих омбудсменов в обеспечении прав и интересов студентов».

в 17.00 пресс-конференция «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Развитие возобновляемых источников энергии в Казахстане».

в 17.00 премьера оперы "Капулетти - Монтекки". Место проведения: Кунаева 1.