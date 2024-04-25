Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 апреля.

АСТАНА

в 08.00 пройдет ежегодный Национальный кубок молодежного предпринимательства, где примут участие лучшие студенты и школьники со всего Казахстана.

в 10.40 во Дворце «Жастар» планируется проведение военно-патриотической акции «Ағалар ерлігі – ұрпаққа ұлағат!» - торжественные проводы молодого пополнения в ряды Вооруженных Сил Республики Казахстан.

в 11.00 РГУ «Национальный центр рукописей и редких книг» Министерства культуры и информации РК совместно с Кызылординским областным историко-краеведческим музеем проведет торжественное открытие выставки «Ғасырлар руханияты».

в 11.00 состоится очередная XXXIII сессия Ассамблеи народа Казахстана (АНК) с повесткой дня «Единство. Созидание. Прогресс».

в 11.00 состоится торжественное открытие выставки «Красота исконного искусства Ислама». Место проведения: Дворец мира и согласия.

в 11.00 пресс-конференция Службы коммуникаций города Астана «О ходе подготовки спортсменов сборной города Астана к завоеванию олимпийской лицензии Париж-2024».

в 14.30 часов состоится заседание Сената Парламента РК.

АЛМАТЫ

в 10.00 XII международной конференции «Современная библиотека – гарантия качества информационного и библиотечного обслуживания университета», которая пройдет 25 апреля 2024 года. Место проведения: ул. Гоголя, 114.