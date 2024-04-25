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    20:30, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 апреля

    анонс
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 апреля.

    АСТАНА

    в 08.00 пройдет ежегодный Национальный кубок молодежного предпринимательства, где примут участие лучшие студенты и школьники со всего Казахстана.

    в 10.40 во Дворце «Жастар» планируется проведение военно-патриотической акции «Ағалар ерлігі – ұрпаққа ұлағат!» - торжественные проводы молодого пополнения в ряды Вооруженных Сил Республики Казахстан.

    в 11.00 РГУ «Национальный центр рукописей и редких книг» Министерства культуры и информации РК совместно с Кызылординским областным историко-краеведческим музеем проведет торжественное открытие выставки «Ғасырлар руханияты».

    в 11.00 состоится очередная XXXIII сессия Ассамблеи народа Казахстана (АНК) с повесткой дня «Единство. Созидание. Прогресс».

    в 11.00 состоится торжественное открытие выставки «Красота исконного искусства Ислама». Место проведения: Дворец мира и согласия.

    в 11.00 пресс-конференция Службы коммуникаций города Астана «О ходе подготовки спортсменов сборной города Астана к завоеванию олимпийской лицензии Париж-2024».

    в 14.30 часов состоится заседание Сената Парламента РК.

    АЛМАТЫ

    в 10.00 XII международной конференции «Современная библиотека – гарантия качества информационного и библиотечного обслуживания университета», которая пройдет 25 апреля 2024 года. Место проведения: ул. Гоголя, 114.

    Теги:
    Астана СМИ Анонс Казинформа Алматы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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