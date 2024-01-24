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    20:00, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 января

    анонс
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 января.

    АСТАНА

    В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

    В 11:00 в офисе АО «Самрук-Қазына» состоится заседание Общественного совета под председательством Болата Жамишева. Место проведения: улица Сыганак 17/10.

    В 16:00 - заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Астана Анонс Казинформа
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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