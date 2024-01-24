20:00, 23 Январь 2024 | GMT +6
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 января
Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 января.
АСТАНА
В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.
В 11:00 в офисе АО «Самрук-Қазына» состоится заседание Общественного совета под председательством Болата Жамишева. Место проведения: улица Сыганак 17/10.
В 16:00 - заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.