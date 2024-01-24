Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 января.

АСТАНА

В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11:00 в офисе АО «Самрук-Қазына» состоится заседание Общественного совета под председательством Болата Жамишева. Место проведения: улица Сыганак 17/10.

В 16:00 - заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.