Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 мая.

АСТАНА

В 09:00 состоится международная научно-практическая конференция «Гинекологическая эндокринология в возрастном аспекте» на базе UMC Центра материнства и детства.

В 09:30 пройдет встреча вице-министра науки и технологий Китайской Народной Республики Чэнь Цзячан и профессоров Харбинского ветеринарного исследовательского института в Казахском агротехническом исследовательском университете им. С.Сейфуллина.

В 10:00 в столичном Доме дружбы состоится круглый стол, посвященный 100-летию Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, первого Министра обороны Республики Казахстан, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

В 11:00 РГУ «Национальный центр рукописей и редких книг» Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан впервые проведет выставку «Письменное наследие истории Великой степи». ул. Место проведения: Нуржол бульвар, 12.

В 12:00 РГП «Казгидромет» проведет брифинг по прогнозу засухи. Место проведения: пр.Мангелик ел, 11/1.

В 14:30 состоится пресс-конференция РГУ “Служба центральных коммуникаций” при Президенте РК ««Таза Қазақстан»: об экологической ситуации в регионах и посадке деревьев».

В 15:00 Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан совместно с Министерством юстиции Республики Казахстан проведет международной научно-практической конференции на тему: «Искусственный интеллект и право: опыт Республики Казахстан и зарубежных стран». Место проведения: пр. Мәңгілік Ел, 57А.

В 16:00 состоится первая годовщина Astana Venture Club. Место проведения: проспект Мангилик Ел, C4.6.

В 16:00 открытие выставки «Халық жүрегіндегі қаһарман» в рамках празднования 100-летия первого Министра обороны Республики Казахстан, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Кожахметұлы Нурмагамбетова.

В 19:00 в Галерее искусств «HAS SANAT» состоится открытие выставки китайского художника Лу Линя "Другая сторона леса". Место проведения: ул. Д. Конаева 14Д, ВП-24.

АЛМАТЫ

В 16:00 Министерство культуры и информации РК, Государственный музей искусств РК им. Абылхана Кастеева в рамках долгосрочного сотрудничества компании Samsung Electronics Central Eurasia, представляют интерактивную выставку произведений Абылхана Кастеева, «ИСКУССТВО ПРОШЛОГО НА ЭКРАНАХ БУДУЩЕГО», посвященную 120-летнему юбилею художника. Место проведения: Коктем-3, 22/1.