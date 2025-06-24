Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 июня

АСТАНА

В 10:00 начнется заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 состоится международная конференция «Восьмой казахско-французский логический коллоквиум». Место проведения: ул. Кажымукана 13, 119 ауд.

В 14:00 — заседание Global Businesswomen Council. Место проведения: Дворец Независимости.

В 14:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Медицинское образование: инновации и перспективы».