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    21:00, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 июня

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 июня.

    анонс
    Фото: Kazinform

    АСТАНА

    В 10:00 начнется заседание Мажилиса Парламента РК.

    В 10:00  состоится международная конференция «Восьмой казахско-французский логический коллоквиум». Место проведения: ул. Кажымукана 13, 119 ауд.

    В 14:00 — заседание Global Businesswomen Council. Место проведения: Дворец Независимости.

    В 14:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Медицинское образование: инновации и перспективы».

    Теги:
    Астана Анонс Казинформа
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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