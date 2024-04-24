Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 апреля.

АСТАНА

в 10.00 Международный форум «Международный опыт применения медиации. Казахстан - Болгария». Место проведения: ул. Конаева 4.

в 11.00 заседание Мажилиса Парламента РК.

в 15.00 в столичном суде состоится круглый стол на тему: «Вопросы осуществления правосудия на государственном языке». Место проведения: улица Гейдара Алиева, 6. 4 этаж зал № 410.

в 15.00 круглый стол «Продовольственная корзина - Стандарт качества жизни». Место проведения: пр. Мангилик Ел, д.20.

в 15.45 состоится официальный визит Министра иностранных дел, по делам Содружества и международного развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона в Республику Казахстан.