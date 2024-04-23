Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 апреля.

АСТАНА

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

В 11:00 в Национальной акдемической библиотеке РК состоится презентация комикса «Керей и Жанибек», который идет первым по счету изданием проекта «100 отечественных комиксов».

В 11:30 очередное заседание Совета по защите прав и противодействию коррупции Палаты под председательством Ирака Елекеева. Адрес: пр. Б. Момышулы, 2/1, бизнес-центр «BCC Centre», 4 этаж, конференц-зал.

В 15:50 в «Государственном военно-историческом музее Вооруженных Сил Республики Казахстан», проспект Республики 2. Состоится презентация Республиканского общественно-патриотического журнала «Halyq Batyrlary» Республиканского общественного объединения «Tayelsiz Qazaqstannyn Halyq Batyrlary».

АЛМАТЫ

В 14:30 компания «ECO Network» проведет мероприятие «Мeet-Up Эко-директоров», являющееся диалоговой площадкой для обсуждения «зеленой» повестки, на которой заинтересованные стороны могут высказывать свое видение, делиться опытом и заводить полезные знакомства. Место проведения: ул. Сатпаева, 22.