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    20:00, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 апреля

    Анонс наиболее важных событий в Астане и Алматы 1 ноября
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 апреля.

    АСТАНА

    В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

    В 11:00 в Национальной акдемической библиотеке РК состоится презентация комикса «Керей и Жанибек», который идет первым по счету изданием проекта «100 отечественных комиксов».

    В 11:30 очередное заседание Совета по защите прав и противодействию коррупции Палаты под председательством Ирака Елекеева. Адрес: пр. Б. Момышулы, 2/1, бизнес-центр «BCC Centre», 4 этаж, конференц-зал.

    В 15:50 в «Государственном военно-историческом музее Вооруженных Сил Республики Казахстан», проспект Республики 2. Состоится презентация Республиканского общественно-патриотического журнала «Halyq Batyrlary» Республиканского общественного объединения «Tayelsiz Qazaqstannyn Halyq Batyrlary».

    АЛМАТЫ

    В 14:30 компания «ECO Network» проведет мероприятие «Мeet-Up Эко-директоров», являющееся диалоговой площадкой для обсуждения «зеленой» повестки, на которой заинтересованные стороны могут высказывать свое видение, делиться опытом и заводить полезные знакомства. Место проведения: ул. Сатпаева, 22.

    Теги:
    Казахстан Регионы Казахстана Астана Анонс Казинформа Алматы
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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