Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 мая

АСТАНА

В 10:00 в Сенате начнется Правительственный час на тему: «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог в Республике Казахстан: текущее состояние, актуальные проблемы и пути их решения».

В 10:00 Институт парламентаризма при УДП РК проведёт круглый стол по ключевым вопросам реформы исполнительного производства и работы частных судебных исполнителей.

В 11:30 - пресс-конференция РГУ “Служба центральных коммуникаций” при Президенте РК «Обеспечение жильем граждан».

В 14:30 - пресс-конференция РГУ “Служба центральных коммуникаций” при Президенте РК «Меры безопасности в купальный сезон».

В 16:00 в рамках акции «Менің Қазақстаным», организованной РГУ «Центр геральдических исследований» и при поддержке пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, состоится информационно-познавательный семинар.

АЛМАТЫ

В 15:00 откроется фотовыставка «Фотография без границ» — яркое событие, где голос молодых казахстанцев звучит через объектив камеры.