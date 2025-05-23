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    21:39, 22 Май 2025 | GMT +5

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 мая

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 мая.

    анонс
    Фото: Kazinform

    АСТАНА

    В 10:00 в Сенате начнется Правительственный час на тему: «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог в Республике Казахстан: текущее состояние, актуальные проблемы и пути их решения».

    В 10:00 Институт парламентаризма при УДП РК проведёт круглый стол по ключевым вопросам реформы исполнительного производства и работы частных судебных исполнителей.

    В 11:30 - пресс-конференция РГУ “Служба центральных коммуникаций” при Президенте РК «Обеспечение жильем граждан».

    В 14:30 - пресс-конференция РГУ “Служба центральных коммуникаций” при Президенте РК «Меры безопасности в купальный сезон».

    В 16:00 в рамках акции «Менің Қазақстаным», организованной РГУ «Центр геральдических исследований» и при поддержке пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, состоится информационно-познавательный семинар.

    АЛМАТЫ

    В 15:00 откроется фотовыставка «Фотография без границ» — яркое событие, где голос молодых казахстанцев звучит через объектив камеры.

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    Регионы Астана Анонс Казинформа Алматы
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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