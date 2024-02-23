Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 февраля.

АСТАНА

в 11.00 открытие научно-исследовательской лаборатории «Машинный интеллект» при кафедре «Компьютерные науки» факультета компьютерных систем и профессионального образования Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина. Место проведения: ул. Ы.Алтынсарина № 2.

в 11.00 в Сенате состоится заседание Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики

Казахстан на тему: «Развитие альтернативных источников энергии и зеленых технологий в Казахстане в рамках реализации Целей устойчивого развития».

в 11.00 пресс-конференция по проекту партии AMANAT «Қарызсыз қоғам», направленного на повышение уровня финансовой грамотности населения, который стартовал в обновленном формате во всех регионах страны.

в 12.30 пресс-брифинг НБК по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке. Место проведения: проспект Мәңгілік Ел, 57«А».

в 17.00 церемония награждения победителей республиканского конкурса «Караван доброты». Проект реализуется Фондом Нурсултана Назарбаева и Ассоциацией деловых женщин Казахстана

в 20.00 сборные Казахстана и Индии встретятся в рамках отборочного турнира на Кубок Азии по баскетболу.

АЛМАТЫ

в 14.30 Национальная академия наук РК при Президенте РК проведет встречу с молодежными лидерами науки. Место проведения: Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.