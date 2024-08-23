Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 августа.

АСТАНА

В 10:00 Институт парламентаризма при УДП РК совместно с Конституционным судом РК проведет международную научную конференцию «Конституция: воплощение ценностей верховенства права, гражданского общества и современного государства». Место проведения: проспект Мангилик ел, 13.

В 10:00 в Orta Community состоится спортивная конференция, которая соберет ведущих спортсменов, журналистов и PR-специалистов. Место проведения: Мангилик ел, 41/1.

В 11:00 «Ауыл» партиясы» организует открытую, публичную лекцию известного историка, этнографа Жамбыла Артыкбаева «Дәстүрлі құқық — ата заңымыздың негізі» (Традиционное право — основа нашей Конституции). Место проведения: Достык, 11.

В 11:00 в АО «Самрук-Казына» — заседание Общественного совета Фонда под председательством Болата Жамишева. Заседание будет посвящено работе АО «Samruk-Kazyna Construction» в рамках реализации национального проекта «Комфортная школа». Место проведения: ул. Сыганак, 17/10.

В 11:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О вопросах контроля за качеством оказания госуслуг и дебюрократизации деятельности госаппарата».

В 14:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Льготное кредитование агропромышленного комплекса».

В 15:00 KASE проведет в онлайн-формате День эмитента АО НК «КазМунайГаз», посвященный операционным и финансовым результатам за первое полугодие 2024 года.

В 16:00 в столичном Доме дружбы пройдет благотворительная акция «Дорога в школу», организованная Ассамблей народа Казахстана города Астаны.

АЛМАТЫ

В 10:00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция предпринимателя Еркина Татишева и экс-главы ФБР США, основателя Freeh Sporkin & Sullivan LLP Луи Фри «Правосудие в деле Ержана Татишева».