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    20:05, 21 Май 2025 | GMT +5

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 мая

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 мая.

    анонс
    Фото: Kazinform

    АСТАНА

    В 10:00 — заседание Сената Парламента РК.

    В 11:00  — пресс-брифинг НБК о текущем статусе развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры и подходах к регулированию цифровых активов в Казахстане.

    В 11:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О проводимой работе и планах Агентства по защите и развитию конкуренции РК».

    В 12:00 — Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан приглашает представителей СМИ на Международный конгресс юристов «Закон, право, справедливость в современном мире», приуроченный к 10-летнему юбилею Академии и председательствованию в Тюркской Сети Судебно-правовой подготовки.

    В 16:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам социально-культурного развития.

    АЛМАТЫ

    В 15:00 откроется фотовыставка «Фотография без границ» — яркое событие, где голос молодых казахстанцев звучит через объектив камеры.

    Теги:
    Астана Анонс Казинформа Алматы
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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