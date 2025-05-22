Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 мая

АСТАНА

В 10:00 — заседание Сената Парламента РК.

В 11:00 — пресс-брифинг НБК о текущем статусе развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры и подходах к регулированию цифровых активов в Казахстане.

В 11:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О проводимой работе и планах Агентства по защите и развитию конкуренции РК».

В 12:00 — Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан приглашает представителей СМИ на Международный конгресс юристов «Закон, право, справедливость в современном мире», приуроченный к 10-летнему юбилею Академии и председательствованию в Тюркской Сети Судебно-правовой подготовки.

В 16:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам социально-культурного развития.

АЛМАТЫ

В 15:00 откроется фотовыставка «Фотография без границ» — яркое событие, где голос молодых казахстанцев звучит через объектив камеры.