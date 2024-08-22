Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 августа.

АСТАНА

В 9:30 — пресс-тур по объектам АО «Астана — Региональная электросетевая компания» по исполнению мероприятий инвестиционных программ за 2023 год и первое полугодие 2024 года. Место проведения: ул. А. Петрова, д. 5.

В 10:00 в Центре Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога состоится обучающий семинар для представителей средств массовой информации и блогеров по особенностям освещения религиозной тематики. Адрес: Тауелсыздык 57.

В 11:00 — заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Повестка дня: «О проводимой работе по строительству и ремонту дорог в городе Астане, в том числе в жилых массивах».

В 11:00 НАО «Фонд социального медицинского страхования» приглашает представителей средств массовой информации на встречу с председателем правления Абылкаиром Скаковым. Место проведения: ул. Достык, 13/3.

В 11:00 — возложение цветов к бюсту Д. А. Кунаева.

В 11:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Обеспечение населения и коммунально-бытового сектора углем».

В 12:00 - пресс-конференция «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Место проведения: пр. Жеңіс, 11.

В 15:00 - круглый стол, организатор - РОЮЛ «Союз строителей Казахстана», с участием разработчика нового Налогового кодекса Республики Казахстан Министерством национальной экономики РК и представителями бизнес-сообщества. Место проведения: пр. Б. Момышулы, 2/1.

АЛМАТЫ

В 14:00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция «АЭС — рубикон, проблема и реклама».