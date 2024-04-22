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    18:45, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 апреля

    анонс
    Фото: агентство Kazinform

    Международное информационное агентство  Kazinform  предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 апреля.

    АСТАНА

    В 12:00 РГП «Казгидромет» планирует провести брифинг по прогнозу засухи. Место
    проведения: пр. Мангелик ел, 11/1.

    В 15:00 состоится заседание Мажилиса Парламента РК.

    В 15:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг «О борьбе с интернет-
    мошенничеством».

    В 15:00 пройдет Круглый стол, приуроченный к учреждению института президентства в Казахстане. Место проведения: Президентский центр УДП
    РК.

    АЛМАТЫ

    В 09:30 пройдет акция по высадке деревьев, посвященная началу сотрудничества
    Евразийского банка с Коалицией «Бесценная планета» (Priceless Planet Coalition).
    Место проведения: сквер ниже Казахстанско-Британского технического университета

    В 12:00 в Казахстанском Пресс-клубе состоится пресс-конференция «Документы и
    схемы по выводу капитала из Республики Казахстан членами семьи Назарбаева».
    Место проведения: мкрн. Самал — 2, дом 58.

    Теги:
    События Астана Анонс Казинформа Общество Алматы Дата
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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