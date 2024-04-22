Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 апреля.

АСТАНА



В 12:00 РГП «Казгидромет» планирует провести брифинг по прогнозу засухи. Место

проведения: пр. Мангелик ел, 11/1.

В 15:00 состоится заседание Мажилиса Парламента РК.

В 15:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг «О борьбе с интернет-

мошенничеством».

В 15:00 пройдет Круглый стол, приуроченный к учреждению института президентства в Казахстане. Место проведения: Президентский центр УДП

РК.

АЛМАТЫ

В 09:30 пройдет акция по высадке деревьев, посвященная началу сотрудничества

Евразийского банка с Коалицией «Бесценная планета» (Priceless Planet Coalition).

Место проведения: сквер ниже Казахстанско-Британского технического университета

В 12:00 в Казахстанском Пресс-клубе состоится пресс-конференция «Документы и

схемы по выводу капитала из Республики Казахстан членами семьи Назарбаева».

Место проведения: мкрн. Самал — 2, дом 58.