Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 апреля
Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 апреля.
АСТАНА
В 12:00 РГП «Казгидромет» планирует провести брифинг по прогнозу засухи. Место
проведения: пр. Мангелик ел, 11/1.
В 15:00 состоится заседание Мажилиса Парламента РК.
В 15:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг «О борьбе с интернет-
мошенничеством».
В 15:00 пройдет Круглый стол, приуроченный к учреждению института президентства в Казахстане. Место проведения: Президентский центр УДП
РК.
АЛМАТЫ
В 09:30 пройдет акция по высадке деревьев, посвященная началу сотрудничества
Евразийского банка с Коалицией «Бесценная планета» (Priceless Planet Coalition).
Место проведения: сквер ниже Казахстанско-Британского технического университета
В 12:00 в Казахстанском Пресс-клубе состоится пресс-конференция «Документы и
схемы по выводу капитала из Республики Казахстан членами семьи Назарбаева».
Место проведения: мкрн. Самал — 2, дом 58.