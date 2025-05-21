Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 мая

АСТАНА

В 10:00 депутаты комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий встретятся с руководством НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».

В 11:30 - пресс-конференция РГУ “Служба центральных коммуникаций” при Президенте РК на тему «О мерах государственной поддержки предпринимательства».

В 12:00 - финалисты, организаторы STEM Олимпиады и пуководитель центра по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Астана дарыны»; представители АО «Astana Innovations» расскажут о процессе подготовки к соревнованиям и с какими целями школьники летят в Барселону.

В 14:00 - финал чемпионата Казахстана по шахматам 2025.

В 15:00 - пресс-конференция Службы коммуникаций г. Астана на тему «Профилактика преступлений среди несовершеннолетних».

В 19:30 начнется вечер памяти Батырхана Шукенова. Место проведения: Дворец «Жастар».

АЛМАТЫ

В 10:30 в ВЦ «Атакент» начнут свою работу 30-я Казахстанская международная выставка «Здравоохранение» - KIHE 2025 и 2-я Казахстанская международная выставка «Оборудование, сырье и технологии для фармацевтической промышленности» PharmaTECH Kazakhstan 2025.