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    20:00, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 июня

    Анонс наиболее важных событий в Астане 11 октября
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 июня.

    АСТАНА

    В 09:00 состоится четвертое совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества под председательством министра энергетики РК А.Саткалиева.

    В 10:00 начнется совместное заседание палат Парламента РК.

    В 11:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О завершении весенне-полевых работ».

    В 12:00 - пресс-конференция Союза строителей Казахстана.

    В 14:30 в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан стартует международная конференция «Обмен опытом в сфере развития человеческих ресурсов на современном этапе».

    В 15:00 - панельная дискуссия «Преодолевая барьеры: женщины в дипломатии».

    В 15:00 в ТРЦ «Хан Шатыр» откроется фотовыставка, посвященная работе казахстанских полицейских.

    АЛМАТЫ

    В 10:30 - пресс-конференция, посвященная новым прорывным проектам по развитию отечественного футбола и выходу юношеского спорта Казахстана на международную арену.

    В 10:.30 Казахстанская фондовая биржа проведет KASE Talks с участием председателя правления АО «Казпочта» Асел Жанасовой.

    Теги:
    Регионы Астана Анонс Казинформа Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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