Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 июня.

АСТАНА

В 09:00 состоится четвертое совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества под председательством министра энергетики РК А.Саткалиева.

В 10:00 начнется совместное заседание палат Парламента РК.

В 11:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О завершении весенне-полевых работ».

В 12:00 - пресс-конференция Союза строителей Казахстана.

В 14:30 в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан стартует международная конференция «Обмен опытом в сфере развития человеческих ресурсов на современном этапе».

В 15:00 - панельная дискуссия «Преодолевая барьеры: женщины в дипломатии».

В 15:00 в ТРЦ «Хан Шатыр» откроется фотовыставка, посвященная работе казахстанских полицейских.

АЛМАТЫ

В 10:30 - пресс-конференция, посвященная новым прорывным проектам по развитию отечественного футбола и выходу юношеского спорта Казахстана на международную арену.

В 10:.30 Казахстанская фондовая биржа проведет KASE Talks с участием председателя правления АО «Казпочта» Асел Жанасовой.