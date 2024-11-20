Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 ноября

АСТАНА

в 09.00 Девятый экспертный форум по уголовному правосудию для Центральной Азии. Место проведения: отель Hilton Astana.

в 10.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

в 10.00 встреча народных дипломатов Казахстана и Кыргызстана. Место проведения: ул. Кунаева 12/1.

в 10.00 Секретариат СВМДА совместно с Национальной палатой предпринимателей Казахстана «Атамекен» и Внешнеторговой палатой Казахстана проведет седьмой пленарной сессии Делового Совета СВМДА и девятого Бизнес-Форума СВМДА. Место проведения: ул. Конаева, 7.

в 10.30 в Астана Хаб пройдет презентация итогов исследования с подробностями эксклюзивной аналитики по рынку цифровых платформ.

в 11.00 презентация нового ИИ-решения Soyle App. Место проведения: ул. Кабанбай батыра 53.

в 11.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О социально-экономическом развитии Кызылординской области».

в 15.00 Филиал НАО «Фонд социального медицинского страхования» по г. Астана совместно с Национальным центром нейрохирургии приглашает представителей СМИ на пресс-тур «Роль ОСМС в развитии сосудистой нейрохирургии. Место проведения: проспект Туран 34/1.

в 16.00 состоится ежегодная встреча Акима города Астаны Касымбек Ж.М. и Председателя Президиума НПП РК «Атамекен» Баталова Р.А. с бизнес-сообществом столицы. Место проведения: ул. Конаева, 7.

в 17.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Результаты социологического исследования: „Факторы, влияющие на формирование благополучной семьи“.

АЛМАТЫ

в 09.00 в Алматы (отель Интерконтиненталь, пр Желтоксан 181) состоится Mediа Курылтай - традиционная ежегодная независимая конференция по вопросам развития казахстанского рынка СМИ.

в 10.30 Казахский национальный университет имени аль-Фараби организует пресс-тур и пресс-конференцию для представителей СМИ, посвященные 90-летию университета.