Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июля

АСТАНА

В 11:00 начнется творческий вечер поэта, общественного деятеля, Народного писателя Казахстана Мухтара Шаханова.

В 11:00 в Палате предпринимателей города Астаны состоится заседание Отраслевого совета «Транспорт и логистика», в рамках которого будет рассмотрен один из острых вопросов отрасли — обеспечение равного доступа транспортных компаний и индивидуальных перевозчиков к движению по выделенным полосам (busline).

В 11:00 состоится прямой эфир на тему: «Порядок реализации имущества должника в счет погашения задолженности».

В 11:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК«О развитии травматологической службы в Казахстане: состояние и перспективы».