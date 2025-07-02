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    20:00, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июля

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июля.

    24 маусымда болатын маңызды оқиғалар анонсы
    Фото: Kazinform

    АСТАНА

    В 11:00 начнется творческий вечер поэта, общественного деятеля, Народного писателя Казахстана Мухтара Шаханова.

    В 11:00 в Палате предпринимателей города Астаны состоится заседание Отраслевого совета «Транспорт и логистика», в рамках которого будет рассмотрен один из острых вопросов отрасли — обеспечение равного доступа транспортных компаний и индивидуальных перевозчиков к движению по выделенным полосам (busline).

    В 11:00 состоится прямой эфир на тему: «Порядок реализации имущества должника в счет погашения задолженности».

    В 11:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК«О развитии травматологической службы в Казахстане: состояние и перспективы».

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    Регионы Астана Анонс Казинформа
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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