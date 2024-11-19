Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 ноября

АСТАНА

в 10.00 в Үкімет үйі заседание Правительства.

в 10.00 состоится важное событие для развития женского предпринимательства в тюркском мире — 3-я Генеральная Ассамблея Совета женщин-предпринимателей (при Союзе торгово-промышленных палат тюркских стран) и Бизнес-форум женщин-предпринимателей тюркских государств. Место проведения: ул. Сыганак 60/1.

в 10.30 состоится общественное слушание на тему «Астана и Миграция: Векторы Стабильности и Развития». Место проведения: Бауыржан Момышулы 26.

в 10.30 День эмитента АО KEGOC. Место проведения: пр. Мәнгілік Ел, зд. 55/19.

в 14.45 в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева состоится открытие Центра немецкого языка и культуры.

в 15.00 на площадке НПП РК «Атамекен» состоится совместная интернет-конференция на тему: «Разъяснение по вопросам таможенной очистки товаров».