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    20:30, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 ноября

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 ноября.

    анонс
    Фото: Kazinform

    АСТАНА

    в 10.00 в Үкімет үйі заседание Правительства.

    в 10.00 состоится важное событие для развития женского предпринимательства в тюркском мире — 3-я Генеральная Ассамблея Совета женщин-предпринимателей (при Союзе торгово-промышленных палат тюркских стран) и Бизнес-форум женщин-предпринимателей тюркских государств. Место проведения: ул. Сыганак 60/1.

    в 10.30 состоится общественное слушание на тему «Астана и Миграция: Векторы Стабильности и Развития». Место проведения: Бауыржан Момышулы 26.

    в 10.30 День эмитента АО KEGOC. Место проведения: пр. Мәнгілік Ел, зд. 55/19.

    в 14.45 в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева состоится открытие Центра немецкого языка и культуры.

    в 15.00 на площадке НПП РК «Атамекен» состоится совместная интернет-конференция на тему: «Разъяснение по вопросам таможенной очистки товаров».

    Теги:
    СМИ Астана Анонс Казинформа
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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