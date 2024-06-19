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    20:00, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 июня

    анонс
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 июня.

    АСТАНА

    В 10:00 начнется пленарное заседание Мажилиса

    В 11:00 в зале заседаний городского маслихата созывается внеочередная сессия маслихата города Астаны восьмого созыва.

    В 12:00 - очередной брифинг официального представителя Агентства по противодействию коррупции.

    В 15:00 в РГУ «Национальный центр рукописей и редких книг» Комитета по делам архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан состоится встреча с председателем Духовного управления мусульман Казахстана, главным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы и представителями управления. Кроме того, откроется выставка под названием «Рукопись - наследие веков».

    Теги:
    Регионы Астана Анонс Казинформа
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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