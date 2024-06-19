Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 июня.

АСТАНА

В 10:00 начнется пленарное заседание Мажилиса

В 11:00 в зале заседаний городского маслихата созывается внеочередная сессия маслихата города Астаны восьмого созыва.

В 12:00 - очередной брифинг официального представителя Агентства по противодействию коррупции.

В 15:00 в РГУ «Национальный центр рукописей и редких книг» Комитета по делам архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан состоится встреча с председателем Духовного управления мусульман Казахстана, главным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы и представителями управления. Кроме того, откроется выставка под названием «Рукопись - наследие веков».