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    20:00, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 апреля

    анонс
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    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 апреля.

    АСТАНА

    В 11:00 начнется официальный визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Казахстан.

    В 11:00 откроется ярмарка вакансий Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева с участием более 200 работодателей со всего Казахстана и студентов.

    В 12:00 РГП «Казгидромет» планирует провести брифинг по прогнозу пожарной опасности.

    В 12:30 - пресс-конференция Координационного совета Альянса предпринимателей «Парасат».

    В 15:00 - заседание Мажилиса Парламента РК.

    Теги:
    Вузы Казгидромет События Астана Кыргызстан Садыр Жапаров Анонс Казинформа Мажилис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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