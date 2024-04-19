Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 апреля.

АСТАНА

В 11:00 начнется официальный визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Казахстан.

В 11:00 откроется ярмарка вакансий Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева с участием более 200 работодателей со всего Казахстана и студентов.

В 12:00 РГП «Казгидромет» планирует провести брифинг по прогнозу пожарной опасности.

В 12:30 - пресс-конференция Координационного совета Альянса предпринимателей «Парасат».

В 15:00 - заседание Мажилиса Парламента РК.