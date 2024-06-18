Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 июня.

АСТАНА

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

В 11:00 на авиабазе Национальной гвардии Республики Казахстан к предстоящему Дню полиции состоится экскурсия для представителей СМИ

В 11:00 в Евразийском национальном университете начнется церемония вручения дипломов выпускникам факультета журналистики и политологии.

В 16:00 начнется визит в Казахстан международного специального посланника ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, в ходе которого запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами.

АЛМАТЫ

В 16:00 в Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева откроется персональная выставка современного художника Сергея Денисова «Шелковый путь».