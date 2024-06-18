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    20:00, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 июня

    анонс
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 июня.

    АСТАНА

    В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

    В 11:00 на авиабазе Национальной гвардии Республики Казахстан к предстоящему Дню полиции состоится экскурсия для представителей СМИ

    В 11:00 в Евразийском национальном университете начнется церемония вручения дипломов выпускникам факультета журналистики и политологии.

    В 16:00 начнется визит в Казахстан международного специального посланника ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, в ходе которого запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами.

    АЛМАТЫ

    В 16:00 в Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева откроется персональная выставка современного художника Сергея Денисова «Шелковый путь».

    Теги:
    Астана Анонс Казинформа Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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