Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 апреля.

АСТАНА

В 10:00 - международная конференция гибридного формата «Переработка вторичного сырья в казахстане: проблемы и перспективы развития». Место проведения: SAAD Hotel.

В 10:00 начнется заседание Сената Парламента РК.

В 14:30 при поддержке Министерства культуры и информации РК в Национальном музее состоится торжественное открытие выставки Республики Саха (Якутия) «Сокровища Якутии».

В 15:00 в Президентском центре Республики Казахстан пройдет международная научно-практическая конференция «Укрепление научного сотрудничества для устойчивого развития Центральной Азии», приуроченная к Международному десятилетию наук в интересах устойчивого развития. Место проведения: улица Бокейхана, 1а.

В 15:00 - круглый стол«Вопросы развития административного процедурно-процессуального законодательства», организованный Институтом парламентаризма при УДП РК совместно с Академией государственного управления при Президенте РК. Место проведения: библиотека Академии государственного управления при Президенте РК.

В 17:00 Ассоциация бизнес-тренеров проводит первый выпускной менторской программы для женщин TalpynUp, созданной в партнерстве с Imperial College London. 140 бизнес-леди со всех регионов страны успешно завершили 6-месячное обучение от топовых бизнес-тренеров и менторов Казахстана. Место проведения: проспект Кабанбай батыра, 53.

АЛМАТЫ

В 09:00 состоится Международная конференция, которая пройдет в рамках Европейской недели иммунизации, посвященная 50-й годовщине расширенной программе иммунизации. Место проведения: улица Толе би, 94.

В 16:00 - церемония вручения кинопремии «Выбор критиков-2024». Место проведения: улица Сатпаева, 16А.