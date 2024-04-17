Агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 апреля.

АСТАНА

В 09:00 стартует 14-й горно-геологический форум МАЙНЕКС Казахстан.

В 10:00 начнетсязаседание Мажилиса Парламента РК.

В 12:00 - открытие выставки «Qazaq Olymp Style - из прошлого в будущее». Место проведения: ТРЦ «Abu-Dhabi Plaza».

В 12:00 - пресс-конференция Messe Frankfurt, которая пройдёт в рамках крупнейшей автомобильной выставки в Казахстане и Центральной Азии – Automechanika Astana.

В 15:00 - Международный форум «TECHNOWOMEN CENTRAL ASIA: AI FUTURE», организованный НКО «TechnoWomen».

АЛМАТЫ

В 10:00 - международная конференция, посвященная 80-летию Казахского национального женского педагогического университета