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    20:00, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 апреля

    Анонс наиболее важных событий в Астане 11 октября
    Фото: Kazinform

    Агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 апреля.

    АСТАНА

    В 09:00 стартует 14-й горно-геологический форум МАЙНЕКС Казахстан.

    В 10:00 начнетсязаседание Мажилиса Парламента РК.

    В 12:00 - открытие выставки «Qazaq Olymp Style - из прошлого в будущее». Место проведения: ТРЦ «Abu-Dhabi Plaza».

    В 12:00 - пресс-конференция Messe Frankfurt, которая пройдёт в рамках крупнейшей автомобильной выставки в Казахстане и Центральной Азии – Automechanika Astana.

    В 15:00 - Международный форум «TECHNOWOMEN CENTRAL ASIA: AI FUTURE», организованный НКО «TechnoWomen».

    АЛМАТЫ

    В 10:00 - международная конференция, посвященная 80-летию Казахского национального женского педагогического университета

    Теги:
    Регионы События Астана Анонс Казинформа Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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