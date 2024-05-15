Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 мая.

АСТАНА

в 09.00 на базе больницы Медицинского центра УДП РК пройдет научно-прикладная конференция по ядерной медицине «Тераностика в Казахстане: начало пути».

в 10.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

в 10.00 в честь 100-летия первого министра обороны Халық Қаhарманы Сагадата Нурмагамбетова состоится открытие проекта «Жас Сарбаз — патриоттар ордасы» и финал конкурса военно-патриотической песни. Место проведения: пр. Республики, 2.

в 10.00 Maqsut Narikbayev University состоится торжественная церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Всемирной организацией интеллектуальной собственности (далее — ВОИС), Министерством юстиции РК, Министерством науки и высшего образования РК и Maqsut Narikbayev University.

в 11.00 РГУ «Национальный центр рукописей и редких книг» Министерства культуры и информации РК в честь 100-летия со дня рождения Р.Кошкарбаева организовывает вечер памяти «Герой, поднявший знамя Рейхстага».

в 12.00 пресс-конференции на тему: «Как закрыть ИП. Порядок отработки уведомлений камерального контроля». Место проведения: пр. Жеңіс, 11.

в 15.00 в Международном финансовом центре «Астанасостоится юбилейное 40-е заседание Берлинского Евразийского клуба с участием Первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра и Председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрины Клаас-Мюльхойзер.

в 16.00 областные военкоматы и региональные филиалы партии «Ауыл» проведут прямое телевизионное подключение «Сарбаз сәлемі» с родителями и родственниками военнослужащих, выпоняющими свой долг перед Отечеством в рядах Вооруженных сил РК. Место проведения: пр. Республики, 2.

в 17.15 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О завершении и итогах 2023-2024 учебного года».

АЛМАТЫ

в 09.50 ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» совместно с New Nuclear Watch Institute и Казахстанско-Британским техническим университетом проведут круглый стол на тему «Развитие атомной энергетики и ресурсная база».

в 16.00 в Центральном выставочном зале ГМИ РК имени Абылхана Кастеева состоится открытие ежегодной выставки сотрудников нашего музея «Весенние экзерсисы».

в 18.00 7- ой сезон EURASIAN FASHION WEEK, посвященный теме «ETHNIC IDENTITY» (Этническое самосознание).