Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 мая.

АСТАНА

10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

в 10.00 в ЕНУ состоится республиканская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию первого министра обороны РК, Народного героя Казахстана Сагадата Нурмагамбетова «Сағадат Нұрмағамбетов: тумысы бөлек тұлға».

в 15.00 в центре современного искусства Куланшы состоится открытие выставки творческих работ преподавателей и обучающихся колледжа и студентов Художественного факультета Казахского национального университета искусств, приуроченной к 120 - летию Народного художника Каз.ССР А. Кастеева. Место проведения: проспект Тауелсиздик, 57.

АЛМАТЫ

в 09.30 открытие 13-го Центрально-Азиатского торгового форума на тему «Торговая интеграция: Выход на глобальный уровень». Место проведения: отель Rixos Hotel, проспект Сакена Сейфуллина, 506/99.