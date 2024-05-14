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    20:30, 13 Май 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 мая

    анонс Казинформа
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 мая.

    АСТАНА

    10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

    в 10.00 в ЕНУ состоится республиканская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию первого министра обороны РК, Народного героя Казахстана Сагадата Нурмагамбетова «Сағадат Нұрмағамбетов: тумысы бөлек тұлға».

    в 15.00 в центре современного искусства Куланшы состоится открытие выставки творческих работ преподавателей и обучающихся колледжа и студентов Художественного факультета Казахского национального университета искусств, приуроченной к 120 - летию Народного художника Каз.ССР А. Кастеева. Место проведения: проспект Тауелсиздик, 57.

    АЛМАТЫ

    в 09.30 открытие 13-го Центрально-Азиатского торгового форума на тему «Торговая интеграция: Выход на глобальный уровень». Место проведения: отель Rixos Hotel, проспект Сакена Сейфуллина, 506/99.

    Теги:
    Астана СМИ Анонс Казинформа Алматы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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