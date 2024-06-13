Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 июня.

АСТАН

В 10:00 часов состоится заседание Сената Парламента РК.

В 11:00 Национальная конференция: Как реализуются меры инфекционного контроля и профилактика инфекций в медицинских учреждениях.Адрес: Отель «WYNDHAM GARDEN», ул. Хусейн бен Талал, 25

В 11:00 встреча с советником председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Жылкышиевой Жазирой Жаксылыковной. Адрес: ул. Женис 62!

В 11:00 часов в рамках экоакции «Чистый Казахстан: Чистый четверг» Астанинский городской филиал партии «AMANAT» проводит чистку стен с рекламами наркотиков и различными сообщениями разных Telegram-ботов.

В 11:30 Пресс-конференция СЦК. Тема: «Проведение Х Международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын».

В 12:00 в рамках экоакции «Чистый Казахстан: Чистый четверг» мобильная группа Астанинского городского филиала партии «AMANAT» проводит мониторинг незаконных свалок.

АЛМАТЫ

В 10:30 состоится мероприятие по профилактике правонарушений среди водителей самокатов. Старт начнется на перекрёстке проспектов Абая и Назарбаева, сторона с велодорожкой, возможно продвижение вдоль велодорожки в сторону проспекта Достык.

В 12:00 в Казахстанском Пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему: «Участники рынка платежных организаций обращаются в Сенат Парламента Казахстана с просьбой вернуть на повторное рассмотрение в Мажилис норму, создающую частного монополиста-посредника».