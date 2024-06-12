Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 июня.

АСТАНА

В 11.30 — пресс-конференция СЦК на тему: «Старт проекта IT-Aiel 2.0». Ссылка на трансляцию в youtube.

в 14.30 — пресс-конференция СЦК на тему: «Производство строительных материалов в Казахстане». Ссылка на трансляцию в youtube.

в 15.00 — в отеле SAAD Hotel Astana состоится республиканская конференция «Устойчивое развитие села через поддержку женского предпринимательства».

В 15.00 — казахстанско-корейский бизнес-форум в рамках государственного визита Президента Республики Корея (гостиница «Хилтон Астана»).

В 16.00 — уникальная книга о птицах Казахстана будет презентована в Астане. Фотовыставка «Птицы Казахстана» (ЭКСПО, павильон Нұр Əлем).

АЛМАТЫ

в 14:00 - презентация четырех книг заслуженного деятеля Республики Казахстан, медиа-менеджера, кандидата психологических наук Армана Давлетьярова (CoffeeBook, пр. Достық, 132).