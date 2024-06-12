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    22:45, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 июня

    анонс
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 июня.

    АСТАНА

    В 11.30 — пресс-конференция СЦК на тему: «Старт проекта IT-Aiel 2.0». Ссылка на трансляцию в youtube.

    в 14.30 — пресс-конференция СЦК на тему: «Производство строительных материалов в Казахстане». Ссылка на трансляцию в youtube.

    в 15.00 — в отеле SAAD Hotel Astana состоится республиканская конференция «Устойчивое развитие села через поддержку женского предпринимательства».

    В 15.00 — казахстанско-корейский бизнес-форум в рамках государственного визита Президента Республики Корея (гостиница «Хилтон Астана»).

    В 16.00 — уникальная книга о птицах Казахстана будет презентована в Астане. Фотовыставка «Птицы Казахстана» (ЭКСПО, павильон Нұр Əлем).

    АЛМАТЫ

    в 14:00  - презентация четырех книг заслуженного деятеля Республики Казахстан, медиа-менеджера, кандидата психологических наук Армана Давлетьярова (CoffeeBook, пр. Достық, 132).

    Теги:
    Астана СМИ Анонс Казинформа Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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