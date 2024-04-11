Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 апреля.

АСТАНА

В 09:00 состоится первый международный конгресс акушеров.

В 09:00 посольство США в Казахстане приглашает принять участие в NextGenTechCamp Центральная Азия, чтобы ознакомиться с усилиями по повышению роли женщин в области науки, техники, инженерии и математики (STEM) и содействию экономической диверсификации в Центральной Азии и Пакистане.

В 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 10:00 заседание Казахстанско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Место проведения: ул. Кунаева 11.

В 10:00 при поддержке Министерства культуры и информации РК в Национальном музее пройдет Международный форум «Формирование национальных ценностей обучающихся в учебно-воспитательном процессе».

В 11:00 состоится онлайн пресс-конференция Казахстанской фондовой биржи (KASE).

В 13:00 пройдет круглый стол Казахстан-Финляндия.

В 15:00 в рамках проекта ENABLE – Гражданское общество за устойчивый и энергоэффективный город состоится выставка на тему «Перспективы развития крупных жилых массивов – опыт Германии». Место проведения: Евразийский национальный университет (ЕНУ) им. Л.Н. Гумилева.

АЛМАТЫ

В 12:00 пресс-конференция на тему «Вербовка граждан Казахстана в деятельность деструктивных религиозных организаций и незаконное изъятие органов человека у Казахстанцев». Место проведения: мкрн. Самал-2, дом 58.



