Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 мая.

АСТАНА

В 10:00 начнется заседание Правительства. На повестке - итоги отопительного сезона и подготовка к предстоящему отопительному периоду; ход посевной кампании. По итогам заседания в пресс-центре Правительства состоится пресс-конференция с участием министров энергетики Алмасадама Саткалиева и сельского хозяйства Айдарбека Сапарова.

В 10:00 запланирована церемония подписания двусторонних документов с участием премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, министра транспорта РК Марата Карабаева, министра сельского хозяйства РК Айдарбека Сапарова, Мминистра здравоохранения РК Акмарал Альназаровой, а также руководителей квазигосударственного и частного секторов.

В 11:00 официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали ознакомит с работой, проводимой органами юстиции, а также ответит на актуальные вопросы журналистов.

В 13:00 в рамках рабочего визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Казахстан на пересечении улиц Пушкина и Абылай-хана состоится церемония открытия площади Амстердам.