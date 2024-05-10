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    20:00, 09 Май 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 мая

    анонс
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 мая.

    АСТАНА

    В 10:00 начнется заседание Правительства. На повестке - итоги отопительного сезона и подготовка к предстоящему отопительному периоду; ход посевной кампании. По итогам заседания в пресс-центре Правительства состоится пресс-конференция с участием министров энергетики Алмасадама Саткалиева и сельского хозяйства Айдарбека Сапарова.

    В 10:00 запланирована церемония подписания двусторонних документов с участием премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, министра транспорта РК Марата Карабаева, министра сельского хозяйства РК Айдарбека Сапарова, Мминистра здравоохранения РК Акмарал Альназаровой, а также руководителей квазигосударственного и частного секторов.

    В 11:00 официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали ознакомит с работой, проводимой органами юстиции, а также ответит на актуальные вопросы журналистов.

    В 13:00 в рамках рабочего визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Казахстан на пересечении улиц Пушкина и Абылай-хана состоится церемония открытия площади Амстердам.

    Теги:
    Правительство Астана Анонс Казинформа Нидерланды
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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