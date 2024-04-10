Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 апреля.

АСТАНА

В 10:00 состоится 7-е совещания экспертной группы международной организации гражданской авиации ICAO по содействию внедрения стандартов и рекомендуемой практики в области аэронавигационного обслуживания.

В 11:00 состоится Церемония награждения номинантов VI республиканского конкурса по проекту «Караван доброты». Место проведения: гостиница «Думан» (Коргалжинское шоссе 2А).

В 11:00 пройдет онлайн пресс-конференция Казахстанской фондовой биржи (KASE).

В 12:00 состоится очередной брифинг официального представителя Агентства по противодействию коррупции.

В 12:00 РГП «Казгидромет» планируется провести брифинг по гидрологическому прогнозу по горным рекам на период вегетации. Место проведения: пр. Мангелик ел, 11/1.

В 12:00 состоится пресс-конференция на тему «Всеобщее декларирование. Применение специального налогового режима розничного налога». Место проведения: пр. Жеңіс, 11.

В 15:00 конкурс «Трехминутная диссертация» пройдет в Nazarbayev University в рамках Недели исследований Школы инженерии и цифровых наук NU.

В 15:00 состоится открытие тематической фондовой выставки «Взгляд через объектив» из коллекции фотоаппаратов музейного собрания Президентского центра Республики Казахстан. Место проведения: ул. Бокейхана, 1а.

В 15:00 в зале заседаний городского акимата состоится заседание Общественного совета города Астаны.

В 16:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

АЛМАТЫ

В 10:00 пройдет Второй международный конгресс и выставка «Фарма Казахстан и Центральная Азия». Место проведения: отель «The Ritz Carlton.