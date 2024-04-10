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    22:15, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 апреля

    Анонс наиболее важных событий в Астане и Алматы 13 октября
    Фото: из открытых источников

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 апреля.

    АСТАНА

    В 10:00 состоится 7-е совещания экспертной группы международной организации гражданской авиации ICAO по содействию внедрения стандартов и рекомендуемой практики в области аэронавигационного обслуживания.

    В 11:00 состоится Церемония награждения номинантов VI республиканского конкурса по проекту «Караван доброты». Место проведения: гостиница «Думан» (Коргалжинское шоссе 2А).

    В 11:00 пройдет онлайн пресс-конференция Казахстанской фондовой биржи (KASE).

    В 12:00 состоится очередной брифинг официального представителя Агентства по противодействию коррупции.

    В 12:00 РГП «Казгидромет» планируется провести брифинг по гидрологическому прогнозу по горным рекам на период вегетации. Место проведения: пр. Мангелик ел, 11/1.

    В 12:00 состоится пресс-конференция на тему «Всеобщее декларирование. Применение специального налогового режима розничного налога». Место проведения: пр. Жеңіс, 11.

    В 15:00 конкурс «Трехминутная диссертация» пройдет в Nazarbayev University в рамках Недели исследований Школы инженерии и цифровых наук NU.

    В 15:00 состоится открытие тематической фондовой выставки «Взгляд через объектив» из коллекции фотоаппаратов музейного собрания Президентского центра Республики Казахстан. Место проведения: ул. Бокейхана, 1а.

    В 15:00 в зале заседаний городского акимата состоится заседание Общественного совета города Астаны.

    В 16:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

    АЛМАТЫ

    В 10:00 пройдет Второй международный конгресс и выставка «Фарма Казахстан и Центральная Азия». Место проведения: отель «The Ritz Carlton.

    Теги:
    Регионы Казахстана События Астана Анонс Казинформа Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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