Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 июля

АСТАНА

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

В 11:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК«О работе Высшего Судебного Совета РК по формированию кассационных судов».

В 14:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК »Об основных нормах Закона РК «О физической культуре и спорте».