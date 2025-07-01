20:00, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 июля
Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 июля.
АСТАНА
В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.
В 11:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК«О работе Высшего Судебного Совета РК по формированию кассационных судов».
В 14:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК »Об основных нормах Закона РК «О физической культуре и спорте».