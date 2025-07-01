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    20:00, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 июля

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 июля.

    24 маусымда болатын маңызды оқиғалар анонсы
    Фото: Kazinform

    АСТАНА

    В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

    В 11:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК«О работе Высшего Судебного Совета РК по формированию кассационных судов».

    В 14:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК »Об основных нормах Закона РК «О физической культуре и спорте».

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    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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