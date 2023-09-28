Анонс наиболее важных событий в Астане и Алматы 28 сентября

Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 сентября.

В 9.00 локальная молодежная конференция по изменению климата в Казахстане - LCOY Kazakhstan 2023 пройдет в Назарбаев Университете. Конференция проводится под эгидой YOUNGO - официальной молодежной группы Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН).

В 9.00 Sheraton Astana Hotel Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и Министерство иностранных дел проводят Совещание официальных центров внешнеполитических исследований стран – членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ). Встреча приурочена к юбилейному X саммиту ОТГ.

В 9.20 в школе-гимназии № 96 пройдет презентация Инструмента оценки базовых речевых и учебных навыков ABLLS-R на казахском языке. Пособие было переведено с английского на казахский язык Корпоративным фондом «Болашақ».

В 10.00 в соответствии с распоряжением Председателя Сената состоится заседание Палаты. В повестку дня предложен вопрос о Законе Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

В 11.00 в Центре поддержки гражданских инициатив состоится брифинг, посвященный старту республиканского конкурса «Елім дегендер» среди молодежи других этносов.

В 12.00 стартует пресс-конференция Службы центральных коммуникаций при Президенте РК. Тема: «Международный форум Digital Bridge 2023». Спикеры:

директор департамента развития отрасли информационных технологий Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Ерманов Ерсултан Адлетулы; управляющий директор Astana Hub Абрахманова Алина Бауыржанкызы. Ссылки на трансляцию в youtube, facebook.

В 14.00 офис Всемирного банка в Казахстане приглашает на презентацию нового отчета «Обзор государственных финансов. Казахстан: Усиление государственных финансов для достижения инклюзивного и устойчивого к воздействиям роста». Место проведения: ул. Темірқазық, 65, «Дом экономики».

В 14.00 пройдет встреча с бизнесом на площадке НПП «Атамекен» на тему: «Бизнес выступает за сохранение СТ-KZ и индустриального сертификата».

В 15.00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг «По вопросам организации учебного процесса в организациях образования столицы». Спикер: Байкен Есет Берікұлы - заместитель акима города Астаны. Пресс-конференция будет транслироваться на официальной странице Службы коммуникаций города Астаны в Facebook facebook.com/rsk.astana01.

В 16.00 в «Транспорт Тауэр» пройдет брифинг с участием министра транспорта Республики Казахстан Марата Карабаева на тему «Готовность автомобильных дорог республиканского значения к зимнему сезону».

В 17.00 в фойе театра «Астана Опера» состоится пресс-конференция по случаю премьеры балета «Сильфида» Германа Левенскольда в театре «Астана Опера».

АЛМАТЫ

В 9.00 Freedom Holding Corp. проведет семинар «Финансовые инновации и перспективы рынка в условиях новой экономики» для представителей СМИ, который пройдет в закрытом «Клубе Т».

В 9.00 в Ritz-Carlton стартует первый международный форум по e-commerce в Центральной Азии - Central Asian E-commerce Forum 2023.