Анонс наиболее важных событий в Астане и Алматы 23 сентября

Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 сентября.

АСТАНА

В 09:00 Национальный клуб спортивного голубеводства проводит выставку любительских и спортивных пород по нескольким номинациям. Такая выставка проводится в столице впервые, участие в ней примут любители-голубеводы почти со всех областей нашей страны.

В 10:00 в столичном спорткомплексе «Аспан» стартует республиканский открытый турнир по фехтованию «Астана қылышы».

В 12:30 в Национальной академической библиотеке начнется презентация 6-8 томов произведений писателя, кюйши Таласбека Асемкулова и заключительный вечер премии «Таласбек-2023».

В 14:00 во Дворце школьников им. М.Утемисова UNICEF Talks «Jastar Üni» пройдет конференция в формате public talk про молодёжь и для молодежи.

В 17:00 в «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоится концерт вокальной и инструментальной музыки, посвященный 150-летию композитора, пианиста, дирижера Сергея Рахманинова с участием государственного трио FORTE TRIO.

АЛМАТЫ

В 10:00 в парке Первого Президента пройдет семейный эко-фестиваль UMAY, посвященный устойчивому развитию и экологичному образу жизни.