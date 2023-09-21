Анонс наиболее важных событий в Астане и Алматы 21 сентября

Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 сентября.

АСТАНА

В 10:00 в Казмедиа центре в рамках Astana Media Week 2023 начнется Форум региональных СМИ.

В 10:00 в Rixos President Hotel стартует I Международная научно-практическая конференция по аквариумистике.

В 10:00 в Национальном центре рукописей и редких книг Министерства культуры и информации РК пройдет День открытых дверей в рамках реализации проекта «Архив и будущее поколение».

В 10:00 в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан при поддержке Министерства культуры и информации РК пройдет международная научно-практическая конференция «Мир Акима Тарази: литература, театр, кино и педагогика», посвященная 90-летию выдающегося писателя, драматурга, киносценариста, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреата Государственной премии Республики Казахстан и Международной литературной премии им. Ф. Кафки, профессора Казахского национального университета искусств Акима Уртаевича Тарази.

В 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК. Заседание Сената будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.senate.parlam.kz, а также в прямом эфире телеканала «Хабар 24».

В 11:00 в здании Национального архива РК пройдет День открытых дверей в рамках республиканского проекта «Архив и будущее поколение».

В 11.00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны запланирован онлайн-брифинг на тему «О налогооблажении физических лиц».

В 11:00 в здании АО «НК «Қазақстан темір жолы» состоится брифинг по итогам перевозок социально-значимых грузов (зерна, уголь) за 8 месяцев 2023 года.

В 11:00 в Министерстве юстиции РК под председательством министра юстиции РК А.Ескараева откроется заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

В 14:00 в конференц-зале отеля «КазЖол» откроется форум «Развитие эффективной и безопасной энергетики в Республике Казахстан».

В 14:30 в Мажилисе Парламента РК состоится круглый стол на тему: «Проблемы игорного и лотерейного бизнеса в Казахстане и пути их решения».

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Меры по усилению государственного контроля за качеством строительства».

В 15:30 в Агентстве по делам государственной службы состоится круглый стол на тему: «Адал Азамат – мемлекеттік қызметшілердің кәсіби-тұлғалық болмысы», нацеленный на обсуждение ценностей и принципов, формирующих профессионально-личностные качества государственных служащих.

В 16:00 в Казмедиа орталығы пройдет круглый стол на тему «Коммуникация государства и СМИ в эпоху неопределенности».

АЛМАТЫ

В 09:00 в отеле Rixos Almaty состоится ежегодный форум для бизнес-сообщества страны. Первые руководители, бизнесмены и эксперты страны встретятся для обсуждения главных трендов и планов экономического сектора Казахстана.

В 14:30 в Центре настольного тенниса ADD в Алматы стартует чемпионат мира по тогызкумалак среди школьников (U-15, U-17).