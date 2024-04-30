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    20:19, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Астане 30 апреля

    анонс
    Фото: агентство Kazinform

    Международное информационное агентство  Kazinform  предлагает анонс наиболее важных событий в Астане 30 апреля.

    АСТАНА

    В 15:00 при поддержке Министерства культуры и информации РК в рамках празднования 10-летия Национального музея Республики Казахстан состоится шоу-проект «Звездный гид».

    В 15:00 пройдет заседание под председательством Айдара Казыбаева. Оно будет посвящено итогам благотворительной деятельности Фонда сохранения биоразнообразия ПРООН за 2023 год и планам на 2024 год.

    В 18:00 в кинотеатре ТРЦ «Keruen» в Астане состоится предпоказ фильма «Операция Набат».

    Теги:
    События Астана Анонс Казинформа Общество
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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