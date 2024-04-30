Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Астане 30 апреля.

АСТАНА

В 15:00 при поддержке Министерства культуры и информации РК в рамках празднования 10-летия Национального музея Республики Казахстан состоится шоу-проект «Звездный гид».

В 15:00 пройдет заседание под председательством Айдара Казыбаева. Оно будет посвящено итогам благотворительной деятельности Фонда сохранения биоразнообразия ПРООН за 2023 год и планам на 2024 год.

В 18:00 в кинотеатре ТРЦ «Keruen» в Астане состоится предпоказ фильма «Операция Набат».