Анонс наиболее важных событий в Астане 22 сентября

Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 сентября.

АСТАНА

В 10:00 в здании EXPOЕвразийская ассоциация международных исследований совместно с Международным университетом «Астана», ЦАИ «Евразийский мониторинг» и при содействии Посольства Китая в РК проведут международную научно-практическую конференцию «Инициатива «Пояс и путь»: от идеи к практике реализации».

В 10:15 во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова запланирована пресс-конференция, посвященная обсуждению итогов Национальных инклюзивных игр «Жулдызай – 2023».

В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны начнется онлайн-брифинг на тему «Государственный контроль в сфере торговли и защиты прав потребителей».

В 14:00 эксперты Международной академии переговоров встретятся со студентами и преподавателями Казахстанского международного лингивстического колледжа.

В 15:00 в Национальном музее Республики Казахстан в рамках проекта «Тарихи тұлғалар» состоится литературный вечер «Жасын ғұмыр жазушы», посвящённый 80-летию талантливого писателя, публициста Оралхана Бокея.

В 17:00 в отеле Hilton Astana откроется форум, посвященный Дню труда. В рамках мероприятия пройдет торжественная церемония награждения победителей ежегодного республиканского конкурса «Еңбек жолы» среди трудовых династий и работников производства.

В 18:00 в концертном зале Казмедиа центра пройдет церемония награждения национальной премии «URKER – 2023».