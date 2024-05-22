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    22:30, 21 Май 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Астане 22 мая

    шаралар аңдатпасы
    Фото: freepik.com

    Международное информационное агентство  Kazinform  предлагает анонснаиболее важных событий в Астане 22 мая.

    АСТАНА

    В 09:00 состоится заседание Мажилиса Парламента РК.

    В 09:00 начнется Международный съезд Тюркских ассоциаций франчайзинга: Перспективы и возможности развития франчайзинга в тюркском пространстве. Место проведения: улица Сыганак, 60/1 (Sheraton Astana Hotel).

    В 09:30 Национальный университет обороны проводит международную научно-практическую конференцию на тему: «Военное наследие Героя Советского Союза, Халық Қаhарманы, генерала армии С.К. Нурмагамбетова. К 100-летию со Дня рождения».

    В 09:40 пройдет семинар «PhD Insights: Обмен академическим опытом NU», направленный на повышение уровня академической компетентности и сотрудничества между высшими учебными заведениями Казахстана.

    В 11:30 состоится пресс-конференция РГУ “Служба центральных коммуникаций” при Президенте РК «О прохождении пожароопасного периода».

    В 12:00 в Школе медицины NU состоится торжественная церемония открытия тренинг-центра по лабораторной диагностике, реализованного в сотрудничестве с мировым лидером в области фармацевтики и диагностики Roche Diagnostics.

    В 12:00 состоится 5-ое Совещание руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, курирующих вопросы охраны окружающей среды.

    В 16:00 состоится круглый стол на площадке ОЮЛ «Альянс предпринимателей «Парасат»». Место проведения: пр. Сарыарка, 4.

    Теги:
    События Астана Анонс Казинформа Общество Дата
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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