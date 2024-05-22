Анонс наиболее важных событий в Астане 22 мая

Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонснаиболее важных событий в Астане 22 мая.

АСТАНА

В 09:00 состоится заседание Мажилиса Парламента РК.

В 09:00 начнется Международный съезд Тюркских ассоциаций франчайзинга: Перспективы и возможности развития франчайзинга в тюркском пространстве. Место проведения: улица Сыганак, 60/1 (Sheraton Astana Hotel).

В 09:30 Национальный университет обороны проводит международную научно-практическую конференцию на тему: «Военное наследие Героя Советского Союза, Халық Қаhарманы, генерала армии С.К. Нурмагамбетова. К 100-летию со Дня рождения».

В 09:40 пройдет семинар «PhD Insights: Обмен академическим опытом NU», направленный на повышение уровня академической компетентности и сотрудничества между высшими учебными заведениями Казахстана.

В 11:30 состоится пресс-конференция РГУ “Служба центральных коммуникаций” при Президенте РК «О прохождении пожароопасного периода».

В 12:00 в Школе медицины NU состоится торжественная церемония открытия тренинг-центра по лабораторной диагностике, реализованного в сотрудничестве с мировым лидером в области фармацевтики и диагностики Roche Diagnostics.

В 12:00 состоится 5-ое Совещание руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, курирующих вопросы охраны окружающей среды.

В 16:00 состоится круглый стол на площадке ОЮЛ «Альянс предпринимателей «Парасат»». Место проведения: пр. Сарыарка, 4.