Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Астане 21 мая.

АСТАНА

В 09:30 под председательством Заместителя Премьер-министра — министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. Место проведения: пр. Кабанбай батыра, 1, The St. Regis Astana.

В 10:00 часов в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

В 10:00 в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева состоится международная научная конференция «Степная цивилизация: история, культура, преемственность», посвященная 85-летнему юбилею выдающегося общественного деятеля, тюрколога, профессора, лауреата Государственной премии РК и премии Кюльтегин Койшыгара Салгараулы.

В 11:00 в Сенате Парламента РК состоится заседание на тему «Проблемные вопросы законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия распространению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров».

В 11:00 пройдет экологическое мероприятие, посвященное итогам Республиканского эко конкурса «Вырасти свой сад». Место проведения: ул. Нурлыжол, 8.

В 11:30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Об обеспечении дорожной безопасности».

В 18:30 состоится открытие персональной выставки MENMIN художника Лейлы Махат. Место проведения: Галерея Forte Kulanshi Art Space.