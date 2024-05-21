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    22:10, 20 Май 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Астане 21 мая

    Анонс календарь
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Астане 21 мая.

    АСТАНА

    В 09:30 под председательством Заместителя Премьер-министра — министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. Место проведения: пр. Кабанбай батыра, 1, The St. Regis Astana.

    В 10:00 часов в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

    В 10:00 в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева состоится международная научная конференция «Степная цивилизация: история, культура, преемственность», посвященная 85-летнему юбилею выдающегося общественного деятеля, тюрколога, профессора, лауреата Государственной премии РК и премии Кюльтегин Койшыгара Салгараулы.

    В 11:00 в Сенате Парламента РК состоится заседание на тему «Проблемные вопросы законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия распространению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров».

    В 11:00 пройдет экологическое мероприятие, посвященное итогам Республиканского эко конкурса «Вырасти свой сад». Место проведения: ул. Нурлыжол, 8.

    В 11:30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Об обеспечении дорожной безопасности».

    В 18:30 состоится открытие персональной выставки MENMIN художника Лейлы Махат. Место проведения: Галерея Forte Kulanshi Art Space.

    Теги:
    События Астана Анонс Казинформа Дата
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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