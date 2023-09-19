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    21:00, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Астане 19 сентября

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    Фото: Казинформ.

    Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 сентября.

    АСТАНА

    В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания: ход уборочной кампании; проект нового Бюджетного кодекса; ход подготовки к предстоящему отопительному сезону.

    В 11:00 Корпоративный Фонд «El Umiti» представит новый проект «Премия El Umiti».

    В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны пойдет онлайн-брифинг на тему «О старте Акции свободного прикрепления населения к поликлиникам».

    В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Инвестиционное сотрудничество Казахстана и Туниса совместно с IOFS (Исламская организация по продовольственной безопасности)».

    В 14:30 в конференц-зале «Астана» бизнес-центра «Москва» начнется пресс-конференция, посвященная презентации в Казахстане ежегодного отчета о состоянии системы здравоохранения в Европе, а также в Республике Казахстан.

    В 15:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «О проведении Республиканского открытого турнира по фехтованию «Астана қылышы».

    В 17:00 в Мажилисе ПаРламента РК расширенное тематическое заседание комитета Мажилиса по аграрным вопросам «О принимаемых мерах по стабилизации ситуации в сельском хозяйстве».

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    Автор
    Ринат Дусумов
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