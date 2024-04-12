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    21:41, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Астане 12 апреля

    шаралар аңдатпасы
    Фото: freepik.com

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Астане 12 апреля.

    АСТАНА

    В 09:00 состоится подведение итогов конкурса лучших инновационных разработок для дорожно-строительной отрасли Казахстана. Место проведения: ул.Космонавтов 60.

    В 09:00 начнется Форум трудящихся женщин Казахстана «Женщины в сфере труда: время новых решений», организованный Федерацией профсоюзов Республики Казахстан совместно с Международной организацией труда. Место проведения: ул. Кунаева, 7.

    В 11.00 в Национальном военно-патриотическом центре ВС РК планируется симпозиум, посвященный 100-летию со дня рождения Халық Қаhарманы первого министра обороны генерала армии С. Нурмагамбетова.

    В 12:30 пресс-брифинг НБК по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке. Место проведения: проспект Мәңгілік Ел, 57«А».

    В 14:00 пройдет цикл мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения Каныша Сатпаева.

    Теги:
    События Астана Анонс Казинформа Общество
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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