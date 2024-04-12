Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Астане 12 апреля.

АСТАНА

В 09:00 состоится подведение итогов конкурса лучших инновационных разработок для дорожно-строительной отрасли Казахстана. Место проведения: ул.Космонавтов 60.

В 09:00 начнется Форум трудящихся женщин Казахстана «Женщины в сфере труда: время новых решений», организованный Федерацией профсоюзов Республики Казахстан совместно с Международной организацией труда. Место проведения: ул. Кунаева, 7.

В 11.00 в Национальном военно-патриотическом центре ВС РК планируется симпозиум, посвященный 100-летию со дня рождения Халық Қаhарманы первого министра обороны генерала армии С. Нурмагамбетова.

В 12:30 пресс-брифинг НБК по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке. Место проведения: проспект Мәңгілік Ел, 57«А».

В 14:00 пройдет цикл мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения Каныша Сатпаева.