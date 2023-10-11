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    20:14, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Астане 11 октября

    Анонс наиболее важных событий в Астане 11 октября
    Фото: агентство Kazinform.

    Агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 октября.

    АСТАНА

    В 09:00 во Дворце мира и согласия состоится открытие XXI секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

    В 10:00 начнет свою работу Форум Отандастар – 2023 «Казахстан и соотечественники: вместе к общей цели».

    В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «О новых нормах по проекту Закона РК «О защите прав потребителей».

    В 12:00 министерство финансов проведет брифинг-экспертный круглый стол с участием представителей СМИ. Тема: «Новшества в системе государственных закупок».

    В 15:00 на ипподроме пройдет культурно-ознакомительная программа для кандасов в рамказ форума Отандастар.

    В 17:00 в Доме экономики состоится заседание Научно-технического совета Национального органа по стандартизации. Планируется рассмотрение проектов стандартов для дальнейшего утверждения, с участием депутатов Парламента Мажилиса Республики Казахстан, отраслевых государственных органов, НПП РК «Атамекен» и бизнес сообщества.

    Теги:
    События Астана Анонс Казинформа Дата
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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