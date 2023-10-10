Анонс наиболее важных событий в Астане 10 октября

Агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 октября.

АНОНС

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание правительства. На повестке заседания итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь–сентябрь 2023 года; меры пожарной безопасности в отопительный период; развитие технического и профессионального образования.

В 11:00 в «Press Club SILTEME» состоится пресс-конференция, посвященная диалогу министерства здравоохранения и частных медицинских центров Казахстана.

В 11:30 в бизнес-центре «BCC Centre» палата предпринимателей проведет очередную встречу бизнес-сообщества столицы с первым заместителем акима города Астаны Нурланом Нуркеновым.

В 11:00 в пресс-центре службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг «О трудоустройстве молодежи: первое рабочее место, молодежная практика и контракт поколений».

Пресс-конференция будет транслироваться на официальной странице службы коммуникаций города Астаны в Facebook.

В 12.00 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О мерах по поддержке молодежного предпринимательства».

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 в конференц-зале Мажилиса - презентация проекта Бюджетного кодекса в новой редакции и сопутствующий законопроект с поправками по вопросам совершенствования бюджетного законодательства и признании утратившим силу Закона «О концессиях».

В 15:00 в Қазмедиа орталығы научно-исследовательским центром «Молодежь» планируется проведение дискуссионной площадки «Молодежь Казахстана: в контексте Послания Главы государства».

В 15:00 в министерстве энергетики выход к прессе вице-министра энергетики Жандоса Нурмагамбетова.