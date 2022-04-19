Анонимный меценат оплатил ифтар для павлодарцев в мечети на все дни Рамазана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Каждый день в арендованном зале собираются почти двести человек, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Деньги на благотворительный ифтар в течение всего священного месяца бизнесмен передал в павлодарскую мечеть.

«В мечети имени Машхура Жусупа есть три обеденных зала. Бизнесмен арендовал специально отведённый зал для благотворительного ифтара на все дни Рамазана. Он делает это ради благословения Всевышнего, поэтому попросил не называть его имени», – рассказал главный имам Павлодарской области Жолдас хаджи Бертимуратов.

По его словам, в арендованном зале 170 мест. На время благотворительного ифтара они все заполняются. В основном приходит молодёжь, чаще – иногородние студенты, которые учатся в Павлодаре.

Главный имам добавил, что на ежедневное питание для верующих в течение месяца потратят 5 млн 400 тысяч тенге.

Кроме того, в последние десять дней Рамазана в центральной мечети планируют организовать сухур. В этом могут помочь павлодарские бизнесмены.

Напомним, священный месяц Рамазан начался 2 апреля.