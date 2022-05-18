18 Мая 2022 22:44

Анонимные сообщения о бомбах поступили в школы Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили после шести часов вечера на электронные адреса некоторых средних общеобразовательных школ Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы департамента полиции региона в Instagram.

«Из зданий учебных заведений эвакуация людей не проводилась, так как обучение в этих школах окончено. Прилегающая территория учебных заведений оцеплена. На месте работают следственно-оперативные группы», – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Начато досудебное расследование по статье 273 УК Республики Казахстан.

Департамент полиции предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК Республики Казахстан.



