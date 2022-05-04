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Анонимную службу для профилактики наркомании среди молодежи создадут в Казахстане
4 Мая 2022 14:50

Анонимную службу для профилактики наркомании среди молодежи создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В республике стартовал грантовый проект, направленный на профилактику распространения синтетических наркотиков среди молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр гражданских инициатив.

«В последние годы на смену традиционным наркотикам пришли новые психоактивные вещества, так называемые синтетические наркотики. Их отличает значительная дешевизна, ярко выраженное психотропное действие, быстрое формирование зависимости», - рассказала в ходе презентации проекта председатель регионального общественного объединения «Сергали-Туркестан» Шолпан Усманова.

Помимо разъяснительной работы, проектом предусмотрено создание анонимной службы, куда казахстанцы смогут позвонить и сообщить о фактах употребления или сбыта наркотиков.

«В начале мая мы планируем запустить анонимную службу по приему обращений с двумя каналами: чат-ботом в Telegram и WhatsApp-группой. Все обращения будут отработаны группой реагирования, в которую войдут сотрудники правоохранительных органов. Также по этим каналам будут доступны онлайн-консультации юристов и психологов», - сообщила Шолпан Усманова.

Вместе с тем по проекту будет организован конкурс малых грантов, направленный на профилактику наркомании среди молодежи.

Проект проводится по заказу Министерства информации и общественного развития РК.

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