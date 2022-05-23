23 Мая 2022 14:10

Анонимная служба по борьбе с наркотиками организована в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теперь каждый житель может внести свой вклад в профилактику и противодействие наркопреступности, которая представляет собой одну из самых тяжелых социальных проблем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на общественное объединение «Сергали-Туркестан».

Написав на телеграм бот @stopnarkotikkzbot или whatsapp +7 (700) 520 10 01 жители Казахстана могут сообщить сведения о точках наркосбыта и наркопотребления, о причастных к ним гражданах, задать вопросы о том, как следует поступить при обнаружении фактов незаконного сбыта, хранения или потребления наркотиков, обнаружении тайников с закладками наркотиков и надписей (граффити) с рекламой наркотиков на фасадах домов и зданий.

Полученная информация будет поступать в группу оперативного реагирования, которыми будут приняты незамедлительные меры. Также консультацию оказывают юрист и психолог для наркозависимых и их близких.

Анонимная служба запущена РОО «Сергали-Туркестан» в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» по заказу Министерства информации и общественного развития РК. Проект реализуется в целях профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни, формирования среди молодежи активной гражданской позиции, привлечения внимания к проблеме наркомании.