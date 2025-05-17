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    09:05, 17 Май 2025 | GMT +5

    Аномально ранний сезон пуха в Казахстане: как защититься от аллергии

    Уже в начале мая улицы казахстанских городов покрылись тополиным пухом, что вызвало обеспокоенность среди горожан, особенно страдающих аллергией. Как защитить себя в этот период — в материале корреспондента агентства Kazinform.

    аллергия
    Фото: freepik

    По информации специалистов «Казгидромета» и Министерства экологии, из-за резкого повышения температуры воздуха в ряде регионов страны зафиксировано аномально раннее цветение тополей.

    По словам биологов, потепление ускорило фазу цветения деревьев, включая тополя, которые обычно начинают сбрасывать пух в конце мая — начале июня. В этом году этот процесс начался на две-три недели раньше.

    Врач, ассистент кафедры аллергологии и иммунологии Медицинского университета Астаны Жадра Салимжанова поясняет: сам по себе тополиный пух не является аллергеном. Однако он раздражает слизистые оболочки глаз и носа, а также может переносить на себе пыльцу других растений — деревьев, трав — которая и вызывает аллергические реакции.

    На сегодня доступны современные методы диагностики, позволяющие определить аллерген в любое время года, без необходимости ожидания зимнего периода, как это требуется при кожных пробах.

    Существуют два основных подхода к лечению аллергии:

    1. Неспецифическая терапия — направлена на снятие симптомов во время обострения и общее улучшение состояния.

    2. Специфическая терапия — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), позволяющая снизить чувствительность организма к конкретному аллергену за счёт воздействия на иммунную систему и формирования устойчивости к аллергическим реакциям.

    Рекомендации в период обострения аллергии на пыльцу:

    • После возвращения с улицы рекомендуется принять душ, умыть лицо и шею, промыть нос и глаза для механического удаления аллергенов с кожи, волос и слизистых.

    • Не проветривайте помещения без защитных сеток на окнах и не открывайте окна автомобиля в период цветения.

    • По возможности ограничьте пребывание на улице, особенно не выезжайте на природу.

    • Используйте солнцезащитные очки и назальные фильтры для защиты глаз и дыхательных путей.

    • Соблюдайте гипоаллергенную диету для снижения риска перекрёстной аллергии.

    • Регулярно проводите влажную уборку и используйте очистители воздуха с фильтрами, задерживающими пыльцу.

    Ранее мы рассказали, как обезопасить себя от негативных последствий жары.

    Теги:
    Аллергия Здоровье Врачи
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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