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Аномальных всплесков по выводу средств из страны не наблюдается – Жанат Элиманов

21 Февраля 2022 13:09
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Аномальных всплесков по выводу средств из страны не наблюдается – Жанат Элиманов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу Жанат Элиманов рассказал о проводимой работе по борьбе с незаконным выводом средств за рубеж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) рассмотрен депутатский запрос касательно проводимой работы по усилению мер контроля за выводом капитала. С целью недопущения незаконного вывода капитала совместно с финрегуляторами - Национальным Банком (далее – Нацбанком) и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (далее – АРРФР), налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов», - написал Жанат Элиманов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в текущем году в 3 раза больше приостановлено подозрительных операций на общую сумму более 150 млрд тенге, которые имеют высокий риск незаконного перевода за пределы страны и направлены в правоохранительные органы.

«За счет принимаемых мер каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, в этом году за границу переведено на 30% меньше», - заключил глава агентства.

Ранее в Министерстве финансов РК рассказали о мерах, которые будут приняты против необоснованного вывода капитала из страны.

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#Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Минфин РК   #Другие государственные органы   #Финансы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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